بالفيديو.. تركي الفيصل يروي قصة رسوبه في كل علوم الهندسة خلال دراسته بأمريكا

كشف رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل، عن تركه دراسة الهندسة بعد رسوبه في كل العلوم الخاصة بها خلال دراسته بإحدى الجامعات الأمريكية.
وقال الفيصل، إنه فضّل دراسة الهندسة بالجامعة لوجود ميول عام لدى الجيل الذي ينتمي إليه بدراسة العلوم الطبيعية، كما أنه كان يشعر بميول للمواد العلمية خلال مرحلة الثانوية.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “المسار” على قناة “السعودية”، أنه التحق بإحدى الجامعات الأمريكية لدراسة الهندسة لكنه رسب في كل علوم الهندسة، ليضطر إلى ترك الجامعة؛ بسبب وجود نظام داخلها بعدم استكمال الطالب الدراسة في حال رسوبه بالمادة التي اختارها. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه تمكن في العام التالي من الالتحاق بالدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة واشنطن، لكنه تخصص في مجال إدارة الأعمال.
#تركي_الفيصل: رسبت في كل علوم الهندسة وتركت الجامعة، وبعدها عدت إلى جامعة أخرى ودرست إدارة الأعمال.@galmrikhi#تركي_الفيصل_ضيف_المسار#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/eNWH2Rzc7X
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 17, 2021