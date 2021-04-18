رفع الحد الأدنى لأجور المواطنین إلى 4 آلاف ريال يدخل حيز التنفيذ

يدخل قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنین في “نطاقات” إلى 4 آلاف ریال، اليوم (الأحد)، حيز التنفيذ رسمياً.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر قراراً قبل خمسة شهور برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنین في نطاقات من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال.
وجاء في القرار بأنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطین المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ریال.
ويُحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ریال بواقع نصف فقط في نسبة التوطین، بینما لا يُحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ریال في نسبة التوطین المحتسبة في برنامج “نطاقات”.
كما نص القرار على احتساب العامل السعودي الذي يزيد أجره الشهري على 3 آلاف ریال ويقل عن 4 آلاف ریال بواقع نصف فقط في نسبة التوطین المحتسبة في برنامج “نطاقات”. وفق “أخبار 24”.
فيما يتم احتساب العاملین بدوام جزئي في نسبة التوطین المحتسبة في برنامج “نطاقات” بنصف عامل سعودي لصالح الكیان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمینات الاجتماعیة وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ریال، وألا يحسب في نسبة التوطین لدى أكثر من كیانین.