مانو مينيز يوجه رسالة إلى اللاعبين وجماهير النصر

وجه المدير الفني لفريق النصر، مانو مينيز، رسالة إلى اللاعبين والجماهير، بعد الفوز الكبير الذي حققه أمام نظيره السد القطري، بثلاثية لهدف، في المباراة التي أُقيمت السبت بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال “مينيز”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بداية رائعة يا رفاق!.. ألف مبروك لفريقنا ولجماهير النصر على هذه النتيجة المهمة اليوم.. شكرا لكم جميعا على ترحيبكم الحار ودعمكم”. وفق “أخبار 24”.
وبهذا الفوز؛ يرتفع رصيد فريق النصر إلى 4 نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية، فيما تجمد رصيد السد عند نقطة واحدة في المركز الرابع.
Great start, everybody! Congratulations to our team and to @alnassr_fc fans for this important result today. Thank you all for the warm reception and support. #AlNassr #AFC #ChampionsLeague pic.twitter.com/ttx3RvSHIp
— Mano Menezes (@manomenezes) April 17, 2021