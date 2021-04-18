بالصور.. الهلال يستعيد الثلاثي المُصاب قبل موقعة شباب الأهلي بدوري الأبطال

أنهى فريق الهلال، مساء السبت، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وركز المدير الفني للفريق ميكالي في الحصة التدريبية، على الجوانب التكتيكية والفنية، وعمد إلى تطبيق عدد من الجمل المتنوعة، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.
وأعلن الهلال، أن الثلاثي الأجنبي أندري كاريلو، وجانج هيون سو، ولوسيانو فييتو، شاركوا في التدريبات الجماعية، استعدادًا للمواجهة المقبلة بدوري أبطال آسيا.
وكان الهلال تعادل مع أجمك الأوزبكي إيجابياً بنتيجة هدفين لمثلهما، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، يوم الخميس الماضي.
وتضم المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021 فرق؛ الهلال، وشباب الأهلي الإماراتي وأجمك الأوزبكي واستقلال طهران.
وفق “أخبار 24”.