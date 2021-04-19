“باهبري” يقدم وعدًا لجماهير الهلال بعد الفوز على شباب الأهلي

أعرب لاعب فريق الهلال، هتان باهبري، عن سعادته بالفور الذي حققه فريقه على نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال “باهبري” في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “أنا بعيد عن رتم المباريات، وطبيعي أي لاعب يكون بعيدا عن رتم المباريات لا يقدم المستوى المعهود خلال المباريات”.
وأوضح لاعب الهلال: “الفوز الذي تحقق اليوم على شباب الأهلي دبي، يعطينا ثقة أكبر، وسنعمل على مواصلة الانتصارات لإسعاد الجماهير.. وراح اشتغل على نفسي كثير لإسعاد الجماهير الهلالية”. وفق “أخبار 24”.