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اخبار رياضية > جماهير الشباب تتلقى بشرى سارة بعودة هذا الثنائي قبل موقعة الهلال
19/04/2021   3:51 م

جماهير الشباب تتلقى بشرى سارة بعودة هذا الثنائي قبل موقعة الهلال

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استانف فريق الشباب تدريباته لمواجهة الهلال بعد التوقف 7 مايو، في الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك مدافع الشباب خالد الغامدي، في تدريبات فريقه الجماعية، للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة التي لحقت به بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة.

وفرض المدير الفني للفريق، المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، تقسيمة تكتيكية طبق من خلالها عدة جمل فنية، بمشاركة عبدالعزيز الشهراني لاعب الفريق. وفق “أخبار 24”.

وغاب عن تدريبات الشباب لاعبوه الأجانب نظراً لخضوعهم للحجر الصحي، وفقاً للأنظمة المتبعة، إثر قدومهم من خارج المملكة، بعد الإجازة الممنوحة لهم.

جماهير الشباب تتلقى بشرى سارة بعودة هذا الثنائي قبل موقعة الهلال

اخبار رياضية
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