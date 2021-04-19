تعليق مسلي آل معمر بعد تحقيق أول بطولة للنصر في عهده

علق رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، على تتويج فريق النصر لكرة السلة، بلقب بطولة الدوري الممتاز، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الوحدة (76-70).
وقال “مسلي آل معمر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك لأبطال السلة بطولة الدوري.. شكرا للاعبين والجهازين الفني والإداري”.
وعقب نهاية المباراة قام نائب رئيس اللجنة الأولمبية، الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، بتسليم النصر كأس البطولة والميداليات الذهبية، والوحدة الميداليات الفضية، والهلال الميداليات البرونزية. وفق “أخبار 24”.