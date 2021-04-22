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أخبار محلية > بعد رفض “الصحة” صرفه لهم.. محكمة تقضي باستحقاق بدل الضرر لـ 24 فني أشعة بالباحة
22/04/2021   4:42 ص

بعد رفض “الصحة” صرفه لهم.. محكمة تقضي باستحقاق بدل الضرر لـ 24 فني أشعة بالباحة

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أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة حكماً باستحقاق 24 فني أشعة لبدل الضرر، بعدما رفضت وزارة الصحة صرفه لهم.

وأوضح المحامي حاتم البشري، أن المتضررين قاموا برفع دعوى تظلم وإثبات تضررهم من خلال المستندات الرسمية التي تثبت شمولهم بلائحة الوظائف الصحية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف البشري وفقاً لـ “سبق”، أن اللائحة تنص على أن بدل الضرر والعدوى والخطر هو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر.

وأشار إلى أن من ضوابط صرف البدلات الواردة في اللائحة أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية، وأن يكون صرف البدل من تاريخ المباشرة الفعلية.

بعد رفض “الصحة” صرفه لهم.. محكمة تقضي باستحقاق بدل الضرر لـ 24 فني أشعة بالباحة

أخبار محلية
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