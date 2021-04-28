الأمير محمد بن سلمان: 50% فقط من الوظائف جيدة ونستهدف زيادتها لـ80%.. والسياحة ستخلق 3 ملايين وظيفة

أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، المكتسبات التي حققتها المملكة في السنوات الماضية لخفض مستويات البطالة.
وأكد خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن هناك 50% يعملون في وظائف جيدة والباقي بوظائف سيئة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف رفع الوظائف الجيدة إلى 80%.
وذكر الأمير محمد بن سلمان أن هناك بعض القطاعات مثل السياحة ستسهم في خلق الوظائف، حيث أكد أن قطاع السياحة سوف يخلق 3 ملايين وظيفة بحلول 2030، منها مليون وظيفة للسعوديين و2 مليون للأجانب. وفق “أخبار 24”.
سمو #ولي_العهد: الوظائف الجيدة 50% فقط، ونهدف إلى تحسين معدل البطالة. #محمد_بن_سلمان_على_السعودية#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/amcuipfWv0
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 27, 2021