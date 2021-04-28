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أخبار محلية > الأمير محمد بن سلمان: 50% فقط من الوظائف جيدة ونستهدف زيادتها لـ80%.. والسياحة ستخلق 3 ملايين وظيفة
28/04/2021   8:32 ص

الأمير محمد بن سلمان: 50% فقط من الوظائف جيدة ونستهدف زيادتها لـ80%.. والسياحة ستخلق 3 ملايين وظيفة

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أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، المكتسبات التي حققتها المملكة في السنوات الماضية لخفض مستويات البطالة.

وأكد خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن هناك 50% يعملون في وظائف جيدة والباقي بوظائف سيئة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف رفع الوظائف الجيدة إلى 80%.

وذكر الأمير محمد بن سلمان أن هناك بعض القطاعات مثل السياحة ستسهم في خلق الوظائف، حيث أكد أن قطاع السياحة سوف يخلق 3 ملايين وظيفة بحلول 2030، منها مليون وظيفة للسعوديين و2 مليون للأجانب. وفق “أخبار 24”.

الأمير محمد بن سلمان: 50% فقط من الوظائف جيدة ونستهدف زيادتها لـ80%.. والسياحة ستخلق 3 ملايين وظيفة

أخبار محلية
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