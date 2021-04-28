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اخبار رياضية > “ريجيكامب”: فخور بأداء اللاعبين بعد التعادل أمام استقلال طهران في دوري الأبطال
28/04/2021   1:10 م

“ريجيكامب”: فخور بأداء اللاعبين بعد التعادل أمام استقلال طهران في دوري الأبطال

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أعرب المدير الفني لفريق الأهلي، الروماني لورينت ريجيكامب، عن رضاه بأداء لاعبيه أمس أمام فريق استقلال طهران الإيراني، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2021.

وقال “ريجيكامب” في تصريحات عقب المباراة: “كنا نستحق الحصول على نقاط المباراة كاملة، ولعبنا بطريقة جيدة وكسبنا الاستحواذ خلال المباراة، وفخور بأداء اللاعبين بعد الأداء المميز الذي قدمناه وسنلعب المباراة القادمة كمواجهة نهائية.

وتابع: “هيثم عسيري لاعب شاب ولم يتدرب مع الفريق في الفترة الأولى، وكنت أسعى لإشراكه في نهاية المباراة، ليدخل سريعًا مع المجموعة والاستفادة منه في المشاركات المقبلة، والتغييرات كانت جيدة في الشوط الثاني”. وفق “أخبار 24”.

وأشار: “نلعب كل 3 أيام مباراة، وهو أمر صعب للغاية، وخلقنا أمس فرصًا عديدة للتسجيل، لكننا لم نكن محظوظين.. سنبذل قصارى جهدنا في لقاء الدحيل المقبل، وكذلك مواجهة الاستقلال والشرطة ستكون مواجهة قوية للغاية، وكل الاحتمالات واردة فيها، وأتمنى أن نكون في أتم الجاهزية للقاء المقبل.

وأوضح: “إصابة عبدالرحمن غريب بسيطة، وسنرى إمكانية مشاركته في لقاء الدحيل من خلال التدريبات الإعدادية في اليومين المقبلين”.

“ريجيكامب”: فخور بأداء اللاعبين بعد التعادل أمام استقلال طهران في دوري الأبطال

اخبار رياضية
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