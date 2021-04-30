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أخبار المناطق > فروا لحظة المداهمة.. ضبط مستودع يستخدمه وافدون لتجميع أعمدة الإنارة المسروقة والسكراب بالرياض
30/04/2021   12:41 م

فروا لحظة المداهمة.. ضبط مستودع يستخدمه وافدون لتجميع أعمدة الإنارة المسروقة والسكراب بالرياض

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داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مستودعاً مخالفاً، يُستخدم كموقع لتجميع أعمدة الإنارة المسروقة وأنواع مختلفة من الحديد “سكراب”.

وقالت أمانة المنطقة إن الوافدين امتهنوا سرقة أعمدة الإنارة والحديد وتخزينها في المستودع، مشيرة إلى أنه عند مداهمة الموقع لاذ الجميع بالفرار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة جانباً من المضبوطات داخل المستودع المكون من طابقين، والذي تم توصيل الكهرباء إليه بطريقة غير نظامية، وعليه تم قطع التيار عن الموقع وإزالة العداد، وإغلاق المستودع.

وفق “أخبار 24”.

فروا لحظة المداهمة.. ضبط مستودع يستخدمه وافدون لتجميع أعمدة الإنارة المسروقة والسكراب بالرياض

أخبار المناطق
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