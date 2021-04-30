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اخبار رياضية > بالفيديو.. نواف بن سعد يوضح سبب مغادرته منصب نائب رئيس الهلال.. وتطورات قضية الـ170 مليون ريال
30/04/2021   12:41 م

بالفيديو.. نواف بن سعد يوضح سبب مغادرته منصب نائب رئيس الهلال.. وتطورات قضية الـ170 مليون ريال

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كشف رئيس نادي الهلال الأسبق، الأمير نواف بن سعد، عن سبب استقالته من عمله كنائب لرئيس النادي خلال فترة تولّي الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئاسة النادي.

وقال الأمير نواف بن سعد، إن سفره مع ابنته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال علاجها كان سبباً في استقالته، مبيناً أنه بدأ العمل كنائب لرئيس النادي من عام 2008 وحتى أكتوبر 2013.

ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “المسار” على قناة “السعودية”، إلى أن آخر مباراة للفريق خلال توليه منصب نائب الرئيس كانت مع الأهلي وانتهت بالتعادل، موضحاً أنه طلب بعدها من أحد أعضاء مجلس الإدارة إعلان استقالته بشكل رسمي. وفق “أخبار 24”.

وحول قصة الـ 170 مليون ريال، أضاف أن القضية المنظورة أمام القضاء بينه وبين سامي الجابر هي تشويه سمعة ولا يوجد بها أي مستند عن اختفاء أموال. وأشار إلى أن القضية ليست بسبب عدم

بالفيديو.. نواف بن سعد يوضح سبب مغادرته منصب نائب رئيس الهلال.. وتطورات قضية الـ170 مليون ريال

اخبار رياضية
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