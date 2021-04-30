“البيئة” تحذر من تشكل أسراب من الجراد الصحراوي في هذه المناطق

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تشكل متوقع لأسراب الجراد الصحراوي؛ نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد بالمنطقة الشمالية إثر الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضحت الوزارة أن الظروف الراهنة بالمناطق الشمالية تعطي الفرصة لتحرك مجموعات الجراد الصحراوي خلال الفترة الحالية حتى 3 مايو 2021، بين المناطق، ويكون ذلك بين سكاكا وحائل وبريدة، متوقعة وصول تلك المجموعات إلى المدينة المنورة في 3 مايو المقبل.
وعزت هذه الفرصة للضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، التي يتكاثر بها الجراد في الوقت الحالي.
وتوقعت تجول مجموعات أو أسراب صغيرة متحركة خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو المقبل من المحافظات الشمالية إلى أن تصل منطقة حائل، ومن ثم تتحرك في اتجاه حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال يوم 7 مايو المقبل.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الرياح تساعد في تحريك مجموعات الجراد المتواجدة بين المناطق في كل من: (حائل- القصيم- المنطقة الشرقية- الرياض)، وسط توقعات بأن تصل تلك المجموعات إلى دولة الكويت الشقيقة في 7 مايو، وذلك في حال وجدت مجموعات أو أسراب جراد متحركة داخل المملكة.