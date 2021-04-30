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أخبار محلية > بالفيديو.. الشاعر الكويتي عبدالله بن علوش يهدي المملكة قصيدة تقديرًا لقيادتها ومواقفها
30/04/2021   6:15 م

بالفيديو.. الشاعر الكويتي عبدالله بن علوش يهدي المملكة قصيدة تقديرًا لقيادتها ومواقفها

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أهدى الشاعر الكويتي، عبدالله بن علوش، قصيدة شعرية للمملكة، ألقاها خلال مشاركته في حلقة الأمس من برنامج “الليوان”، المذاع عبر قناة “روتانا خليجية”.

ووصف علوش في قصيدته المملكة بأنها أرض الطهارة، التي يعجز اللسان عن التعبير عن حبها، مشيرًا إلى موقف المملكة خلال العدوان العراقي على الكويت 1990.

وأشار إلى أنه هناك نوعاً من التناغم بين المملكة والكويت، وأن المملكة هي قبلة الكون، بتاريخها الزاهي مسبقًا والحاضر المشرف، والمستقبل الذي يباهى به.

ولفت إلى جهود الملك عبدالعزيز في إعلاء كلمة المملكة، ومن بعده ملوك المملكة، الذين سخروا الدنيا لخدمتها، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن عهد الملك سلمان هو عهد التباهي، فالملك شرب السياسة منذ زمن، وتشهد المواقف على حنكته منذ كان أميرًا، كما نوّه بمجهودات ولي العهد في مكافحة الفساد، وإثارة طموح الشباب .

بالفيديو.. الشاعر الكويتي عبدالله بن علوش يهدي المملكة قصيدة تقديرًا لقيادتها ومواقفها

أخبار محلية
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