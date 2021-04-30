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اخبار رياضية > ضربة موجعة لـ”النصر” في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
30/04/2021   6:14 م

ضربة موجعة لـ”النصر” في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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تلقى الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز، ضربة موجعة رغم الفوز على نظيره السد القطري، أمس (الجمعة).

ويفقد فريق النصر، خدمات 3 من لاعبيه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لتراكم البطاقات، حيث حصل كل من: عبدالرزاق حمدالله وعبدالله مادو وعلي لاجامي على البطاقة الصفراء أمام السد.

ويغيب الثلاثي عن ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية، المزمع إقامته خلال الفترة من 13-15 سبتمبر المقبل.

وحجز النصر مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على السد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث تصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.وفق “أخبار 24”.

ضربة موجعة لـ”النصر” في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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