نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الإحباط” يسيطر على السد عقب السقوط أمام النصر
30/04/2021   6:14 م

“الإحباط” يسيطر على السد عقب السقوط أمام النصر

+ = -
651

تسود حالة من الإحباط، على فريق نادي السد القطري، عقب الخسارة أمام النصر بهدفين مقابل هدف وفقدان صدارة المجموعة، التي منحت فريق المدرب مانو مينيز بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد مساعد مدرب فريق السد، سيرجيو بيلسا أن فريقه مُحبط ويشعر بالحزن، خاصة أنه خاض المباراة من أجل تحقيق الفوز، ولكن من الطبيعي أن يشعر اللاعبون والجهاز الفني بالحماس والتوتر نتيجة ضغوطات المباراة.

وأضاف بيلسا أن فريقه لعب بصورة جيدة في أول 20 دقيقة ولكن بعد أن تلقى الهدف الأول بالتأكيد تأثر أداء الفريق في الملعب.وفق “أخبار 24”.

وحصل فريق النصر على بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه 2-1 على السد في الجولة السادسة “الأخيرة” من دور المجموعات.

“الإحباط” يسيطر على السد عقب السقوط أمام النصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150662.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.