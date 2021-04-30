“الإحباط” يسيطر على السد عقب السقوط أمام النصر

تسود حالة من الإحباط، على فريق نادي السد القطري، عقب الخسارة أمام النصر بهدفين مقابل هدف وفقدان صدارة المجموعة، التي منحت فريق المدرب مانو مينيز بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وأكد مساعد مدرب فريق السد، سيرجيو بيلسا أن فريقه مُحبط ويشعر بالحزن، خاصة أنه خاض المباراة من أجل تحقيق الفوز، ولكن من الطبيعي أن يشعر اللاعبون والجهاز الفني بالحماس والتوتر نتيجة ضغوطات المباراة.
وأضاف بيلسا أن فريقه لعب بصورة جيدة في أول 20 دقيقة ولكن بعد أن تلقى الهدف الأول بالتأكيد تأثر أداء الفريق في الملعب.وفق “أخبار 24”.
وحصل فريق النصر على بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه 2-1 على السد في الجولة السادسة “الأخيرة” من دور المجموعات.