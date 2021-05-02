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02/05/2021   10:33 م

مدير شرطة الخرج يكرم الرقيب/ شليويح فرحان الهوامله نظير جهوده في مجال عمله

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قام سعادة مدير شرطة محافظة الخرج العميد /منيف بن زايد العتيبي بتكريم الرقيب/ شليويح فرحان الهوامله نظير جهوده في مجال عمله .

مدير شرطة الخرج يكرم الرقيب/ شليويح فرحان الهوامله نظير جهوده في مجال عمله

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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