مدير شرطة الخرج يكرم الرقيب/ شليويح فرحان الهوامله نظير جهوده في مجال عمله

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قام سعادة مدير شرطة محافظة الخرج العميد /منيف بن زايد العتيبي بتكريم الرقيب/ شليويح فرحان الهوامله نظير جهوده في مجال عمله .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج