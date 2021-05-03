“التجارة” تدعو عموم المستهلكين للتسوق خارج أوقات الذروة

دعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التسوق في أوقات مختلفة خارج وقت الذروة لتجنب الزحام، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وأكدت الوزارة أن التسوق خارج وقت الذروة يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، مشيرةً إلى أن المولات والمنشآت التجارية قد وُجهت بتمديد ساعات العمل على مدار الساعة لتلبية احتياج المستهلكين.
ونوهت إلى أن الفرق الرقابية تكثف جولاتها خلال العشر الأواخر من رمضان على المحال التجارية، ومحطات الوقود في الطرق السريعة ومتاجر الذهب والمجوهرات، ومنافذ بيع الحلويات والملابس في جميع مناطق المملكة.
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية على الرقم “1900”، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر الموقع الرسمي للوزارة. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، دعت جمعية حماية المستهلك كافة الجهات والشركات والمتاجر الكبرى إلى استخدام الأرقام المجانية عبر الرقم 800 لجميع خدمات المستهلك، مشيرةً إلى أنها توفر له خدمة مجانية 100 %، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة.