استعرض الإعلامي أحمد الشقيري التطور التكنولوجي وانعكاسه على حياة الإنسان، مبينًا أنه في القريب سيتم الاستغناء عن سلسلة المفاتيح سواء للبيوت أو السيارات أو غيرها.
وأوضح خلال برنامج “سين” المذاع على قناة “MBC”، أن المفتاح من الأمور التي ستختفي قريبًا، وأن الجوال سيصبح هو المفتاح الذي يمكن من خلاله فتح باب السيارة وتشغيلها.
وقام الشقيري خلال الحلقة بإلغاء المفاتيح من باب منزله واستبداله بنظام إلكتروني من خلال البصمة أو عبر تطبيق إلكتروني، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضا تعريف أشخاص لفتح الأبواب لفترة مؤقتة.
وأشار إلى أنه من الأمور التي ستختفي كذلك الهواتف الأرضية التقليدية، مؤكدا أن كافة المعاملات المالية خلال الشهور القادمة ستكون عبر الدفع الإلكتروني، حتى لو كانت أشياء بأسعار قليلة.
وفق “أخبار 24”.