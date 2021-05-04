هل يُسمح للزوج بالذهاب مع زوجته مَحْرماً عند أدائها العمرة؟ “الحج والعمرة” توضح

أكد مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، أنه غير متاح للمعتمر الدخول بدون تصريح عمرة، مضيفًا أن النظام يسمح بإصدار تصريح عمرة واحد فقط في شهر رمضان.
وتفاعل المركز مع تغريدة لأحد المواطنين يسأل عن إمكانية الدخول مع زوجته لأداء العمرة كمحرم، رغم أنه اعتمر في بداية شهر رمضان، والتصريح المتوفر للزوجة فقط، ليؤكد أنه غير متاح ذلك بدون تصريح عمرة.
وعليكم السلام
غير متاح الدخول بدون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان
— مركز التواصل وخدمات المستفيدين (@MOHU_CSC) May 3, 2021
وفق “أخبار 24”.