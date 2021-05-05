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أخبار محلية > الشيخ الشثري: ليلة القدر تتنقل والنبي ﷺ أشار إلى تحريها في السبع الأواخر.. وهذه أبرز خصائصها
05/05/2021   8:32 م

الشيخ الشثري: ليلة القدر تتنقل والنبي ﷺ أشار إلى تحريها في السبع الأواخر.. وهذه أبرز خصائصها

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد الشثري، أهم الخصائص التي تتفرد بها ليلة القدر وموعدها، وما يستحب فعله خلالها.

وذكر الشيخ الشثري خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن من أبرز خصائص هذه الليلة أن القرآن الكريم بدأ نزوله في ليلة القدر، كما أنها تعد خيراً من ألف شهر، وتتنزل فيها الملائكة.

وأضاف أنه يستحب للمسلم في ليلة القدر أن يتقرب إلى المولى عز وجل بالصلاة والذكر والإكثار من الدعاء، وقراءة القرآن الكريم . وفق “أخبار 24”.

وأكد أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكنها تتنقل بين هذه الأيام في كل سنة، مشيراً إلى أن النبي ﷺ أشار إلى أن تحريها يكون في السبع الأواخر من رمضان.

الشيخ الشثري: ليلة القدر تتنقل والنبي ﷺ أشار إلى تحريها في السبع الأواخر.. وهذه أبرز خصائصها

أخبار محلية
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