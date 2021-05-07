بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله تقام محاضرة بعنوان محطات تاريخية في حياة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله في إثنينية الذييب بالعاصمة الرياض يوم الإثنين ٢٨ / ٩ / ١٤٤٢ ليلة الثلاثاء عند الساعة ٩ مساءً عبر تطبيق زوم يلقيها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي عضو برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي ويدير اللقاء الأستاذ الإعلامي تركي الناصر بتنسيق الأستاذ مهند محمد وتصوير الأستاذ خلف الخليفة ، والجميع مدعو للاستماع إلى المحاضرة والتعليق عليها والمداخلة والأسئلة .
الجدير بالذكر أن إثنينية الذييب أسسها صاحبها الشيخ حمود الذييب رجال الأعمال المعروف في العاصمة الرياض منذ سنوات عديدة مساهمة منه لخدمة دينه ومليكه وولي عهده ووطنه ، ومشاركة في الحراك الثقافي والأدبي في بلادنا حرسها الله .