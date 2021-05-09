أدت جموع المصلين في المسجد الحرام اليوم صلاة العشاء والتراويح لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريا لليلة القدر في العشر الأواخر، في أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع يسودها الأمن والأمان والسكينة.
وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.
وقامت الرئاسة بعمليات الغسل في المسجد الحرام 10 غسلات يوميا، يقوم بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، حيث جهزت 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لتعقيم جنبات المسجد الحرام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفق “أخبار 24”.