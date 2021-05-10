بعد تجاوز الجرعة رقم 10 مليون.. مواطنون يوجهون رسالة لمن يتردد في أخذ اللقاح

اجتمعت آراء المواطنين حول عدم وجود سبب مقنع لعدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة تجاوز عدد الجرعات المعطاة من اللقاح 10 ملايين جرعة.
وأكد المواطنون أن أخذ اللقاح هو نهاية أزمة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، مشيرين إلى أن أسرهم جميعاً محصنون.
يُشار إلى أن وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أنه تم إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح كورونا، للمواطنين والمقيمين، وفق آخر الإحصائيات المسجلة. وفق “أخبار 24”.
تجاوزنا الجرعة رقم 10 مليون، ننتظرك لتساهم في الوصول للمناعة المجتمعية. pic.twitter.com/snHtmAVDce
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 9, 2021