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أخبار محلية > “الخثلان”: رؤية هلال شوال تكون بعد غروب شمس 29 رمضان ولو بدقيقة واحدة
10/05/2021   11:28 ص

“الخثلان”: رؤية هلال شوال تكون بعد غروب شمس 29 رمضان ولو بدقيقة واحدة

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قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إن ترائي الهلال يكون بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.

وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الهلال إذا رُؤي بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين ولو بدقيقة واحدة، فيكون الشهر ناقصاً -أي 29 يوماً- وتكون تلك الليلة ليلة الشهر التالي.

جدير بالذكر أن عدداً من الفلكيين أكدوا استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس الـ29 من شهر رمضان، مبينين أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن رمضان سيكون مكتملاً والخميس سيكون غرة شوال.

“الخثلان”: رؤية هلال شوال تكون بعد غروب شمس 29 رمضان ولو بدقيقة واحدة

أخبار محلية
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