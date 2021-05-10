4 جامعات سعودية تُحقق مراكز متقدمة في تصنيف “شنغهاي” العالمي

تصدرت 4 جامعات سعودية، قائمة الجامعات الأفضل عالمياً، والمراكز الأولى عربياً في تصنيف “شنغهاي” العالمي للعامين 2019 و2020 على التوالي.
ووضع التصنيف لعامي 2019 و2020، جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 101-150 بين دول العالم، وجامعة الملك سعود بالمرتبة 151-200.
وحلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 201-300، بينما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 401 – 500 عالمياً. وفق “أخبار 24”.
ويعتمد تصنيف “شنغهاي” على أداء الجامعات في البحوث العلمية وفق عدة معايير، منها جودة التعليم، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات البحث العلمي، وحجم المؤسسة.