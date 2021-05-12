أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، سنن يوم العيد وليلته، داعيًا المسلمين إلى الحرص على فعلها وعدم إغفالها.
وقال الشيخ الخثلان إن التكبير من السنن التي تُفعل في ليلة العيد، مستشهدًا على ذلك بقول الله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
ولفت إلى أن التكبير يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، ويستمر إلى صلاة العيد، وهو تكبير مطلق، داعيًا المصلين في هذه الليلة إلى التكبير بصوت عالٍ إحياءً لهذه السنة.
وأكد أن من السنن أيضا الخاصة بالعيد أن يهتم المرء بنظافة بدنه، وأن يتطيب ويرتدي أفضل الثياب لديه، بجانب الذهاب للصلاة من طريق، والعودة بعد الصلاة من طريق آخر، لافتًا إلى أنه يُسن تهنئة المسلمين بعضهم بعضًا بحلول العيد، بالصيغة المأثورة “تقبل الله منا ومنكم”.
وفق “أخبار 24”.