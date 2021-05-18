مصدر يؤكد وجود آلية لإلغاء التأمين لمن لم تنطبق عليهم شروط السفر للبحرين

أكد مصدر بشركة التعاونية للتأمين، المخولة ببيع تأمين السفر للسعوديين خارج المملكة المتضمن أخطار كوفيد 19 نيابة عن باقي الشركات، وجود آلية محددة لإلغاء وثيقة التأمين، واسترداد قيمتها، للمواطنين غير المنطبقة عليهم شروط السفر إلى مملكة البحرين.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″، أن آلية تقديم الطلب، تكون عبر التواصل برقم خدمات العملاء، ورفع طلب الإلغاء، وتزويد الشركة بالرقم الدولي الخاص بمالك الوثيقة، لاسترداد القيمة، مشيرا إلى أن قيمة التأمين تبلغ 375 ريالا شاملة الرسوم وضريبة القيمة المضافة.
وبين أنه يمكن للمواطن، كذلك، تعديل تاريخ بداية التغطية التأمينية لوقت لاحق في حالة رغبة المؤمن له بذلك، لافتا إلى أن المدة الزمنية المستغرقة لتقديم الطلب وحتى استرداد المبلغ، لا تتجاوز خمسة أيام عمل كحد أقصى.
وأشار إلى أن مدة التأمين تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتمديد لفترتين أخريين بحد أقصى 90 يوما لمدة التأمين، منوها أنه يمكن الاستفادة من التأمين لعدة سفرات خلال مدة التأمين المتفق عليها.