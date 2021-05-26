تحاول وتفشل؟ هذه الأشياء قد تكون سبب عدم نجاح حميتك الغذائية

كثيرون منا يحاولون اتباع أنظمة غذائية، إلا أن تجاربهم تنتهي بالفشل في النهاية، ويرجعون ذلك إلى ضعف إرادتهم، لكن هل فكرت يومًا أن لهذا الفشل أسباباً أخرى قد يكون بعضها ظاهرًا وبعضها الآخر خفيًا؟ وماذا يجب عليك أن تفعل لإنجاح حميتك؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير.
معتقد خاطئ
يعد من أبرز أسباب فشل حميتك الغذائية، أن تظن أنه كلما كانت الحمية قاسية؛ ساهمت في إنقاص الوزن، إلا أن الدراسات العلمية أثبتت أن تناول كميات طعام قليلة للغاية يعيق عملية “الأيض” أو حرق الدهون، لذلك عليك أن تعلم أن الحرمان الزائد لا يؤدي إلا إلى الملل.
وما يجب فعله هو توزيع الطعام على 5 وجبات في اليوم، على أن تكون صحية ولا تسبب اكتساب وزن.
النظام وحده لا يكفي
عليك أن تعرف أن اتباع حمية غذائية، دون ممارسة الرياضة والحركة المستمرة، وشرب كميات كبيرة من الماء قد لا يجدي نفعًا، لذلك إن أردت إنقاص وزنك عليك ممارسة الرياضة بشكل يومي، إضافة لاتباع نظام غذائي معتدل.
التطبيق الصحيح
إن أردت إنقاص وزنك، فعليك الانتباه لكميات الأطعمة وطريقة الطهي، فمثلا يجب على بعض الأشخاص التخلص من دهون اللحوم والدجاج، وتقليل كمية النشويات إلى الحد الأدنى، وتناول الوجبات دون الاستغناء عن إحداها، كل ما عليك أن تراقب نفسك وتتعرف على تأثير الأطعمة عليك، لتعرف كيفية تطبيق الحمية الصحيحة.
الكافيين عدو الحمية
بعض الأشخاص لا يستغنون عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء اتباعهم حمية غذائية، ظنًا منهم أن ذلك يساعد في عملية حرق الدهون، إلا أن الإكثار من المشروبات الغنية بالكافيين خاصة المحلاة بالسكر، يعيق عملية الحرق، فانتبه جيدًا.
وجبة حرة
أسبوعيًا قد يسمح لك طبيبك الخاص، بتناول وجبة حرة، إلا أن لهذه الوجبة شروطا فلا ينبغي أن تفرط في تناول الأطعمة خلالها، لأنها ستؤثر على هدفك الأسبوعي، وفي الوقت نفسه لا يمكنك الاستغناء عن هذه الوجبة، لأنها تساعد على زيادة معدلات الحرق.
حارب الجوع
أثناء اتباعك للنظام الغذائي، عليك اختيار الأطعمة التي تحتوي على الألياف، كما يجب عليك بناء وجبات من البروتين، وأيضًا تضمين الوجبات بعض الدهون الصحية لمساعدتك على الشعور بالشبع لأطول فترة، فالجوع عدو إنقاص الوزن. وفق “أخبار 24”.
ثبت وزنك
ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي لتثبيت الوزن، عقب اتباع نظام الإنقاص، والاعتماد على نظام غذائي صحي والاهتمام بممارسة الرياضة، حتى لا يعود وزنك المفقود.
احذر الدسم
قد توفر الأطعمة كاملة الدسم الشبع عند تناولها بكميات مناسبة، لكن عليك الحذر فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لكن عليك الانتباه أيضًا إلى أنه لا يعني تناول أطعمة قليلة الدسم إلى زيادة حصص الوجبات.
الإجهاد عدو
إذا كنت جائعاً، فقد تكون الوجبة الخفيفة، ما يحتاجه جسمك لزيادة الطاقة، وهو الأمر نفسه عندما تشعر بالإعياء، عليك بقيلولة لمدة 15 دقيقة أو استراحة سريعة قد تساعدك على الانتعاش، لأن نظامك الغذائي قد يسبب لك التوتر والإرهاق، لذلك عليك الاستراحة القصيرة.
تنشط أثناء عملك
إن كان عملك من نوعية الأعمال التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة، عليك الوقوف أثناء الكتابة، وتنقل بين الحين والآخر، كي تساعد على تنشيط دورتك الدموية.