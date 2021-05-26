الخطيب: المملكة تتعهد بـ100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة

كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، عن أن المملكة -بالشراكة مع البنك الدولي- تعهدت بـ 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة.
وأوضح خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض اليوم (الأربعاء)، أنه سوف يكون أول صندوق عالمي مكرس خصيصا لدعم النمو السياحي العالمي الذي يهدف إلى دعم القدرات البشرية والمؤسسية وبنائها لنشر الاستفادة القصوى من القطاع السياحي.
وأبان أن هذه الخطوة مهمة تجاه مستقبل أكثر استدامة للقطاع، وهي فرصة لخلق استجابة وتوجه مسؤول تجاه السياحة والارتقاء بالقطاع مع المحافظة على البيئة.
وفي سياق متصل، اختارت منظمة السياحة العالمية، العاصمة الرياض مقرا لافتتاح أول مكتب إقليمي لها خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط، حيث يقوم المكتب بتنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات.
كما أعلنت المنظمة إنشاء أول أكاديمية سياحية في الرياض مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط، وأطلقت برنامجاً للاحتفاء بأفضل القرى السياحية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، أقر في جلسته أمس (الثلاثاء)، تفويض وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.