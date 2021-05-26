نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصناعة” توقع مذكرتي تفاهم لزيادة نسبة المحتوى المحلي في التموينات والمطاعم والمقاهي
26/05/2021   10:56 م

“الصناعة” توقع مذكرتي تفاهم لزيادة نسبة المحتوى المحلي في التموينات والمطاعم والمقاهي

+ = -
547

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرتي تفاهم مع جمعيتي “قوت” للمطاعم والمقاهي و”مؤن” لمتاجر التموينات لزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاعات التموينات والمطاعم والمقاهي، وتشجيع استهلاك المنتج الوطني.

وأوضحت أن المذكرتين تهدفان إلى تحقيق التعاون في مجال المحتوى المحلي الصناعي “المنتجات الوطنية” وزيادة رواج المنتجات السعودية في قطاعي التموينات والبقالات المركزية.

وأشارت إلى أنهما تشجعان على زيادة استهلاك المنتجات الوطنية في المطاعم والمقاهي وربط المصانع الوطنية المنتجة للمواد الاستهلاكية بمنافذ التموينات والمطاعم والمقاهي في المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الصناعة” توقع مذكرتي تفاهم لزيادة نسبة المحتوى المحلي في التموينات والمطاعم والمقاهي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155454.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.