هونغ كونغ تعتزم التخلص من ملايين جرعات لقاح كورونا لهذا السبب

أكدت السلطات في هونغ كونغ أنها قد تضطر الى التخلص من ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لعدم الإقبال على أخذها وقرب انتهاء صلاحيتها.
واشترت السلطات ما يكفي من الجرعات لتلقيح جميع السكان البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، لكن حملة التلقيح لم تحقق النجاح.
ويعود عدم الإقبال على اللقاح لقلة التوعية والشعور الشائع بأنه ليس هناك ضرورة لتلقيه، كما يرى الكثيرون عدم وجود فائدة منه بحجة أن إجراءات الحجر المشددة تحول دون رغبتهم في السفر. وفق “أخبار 24”.
وطالب بعض المسؤولين السلطات بشحن جرعاتها غير المستخدمة إلى الخارج إذا لم يطلب المزيد من السكان تلقي اللقاح.