وثقت كاميرا مراقبة لحظة سرقة شخص جهاز جوال من يد امرأة مسنة أثناء استخدامه، في الرياض.
وأوضح نجل المرأة، لـ”أخبار 24″، أن الواقعة حدثت في حي عتيقة جنوب الرياض بشارع الحجاز، وأضاف أن نوع الجهاز آيفون “XR”، وقد قام بإبلاغ الجهات المختصة بالحادثة.
وأظهر الفيديو المرأة وهي تنتظر خارج المحل بعد الانتهاء من التسوق وتتحدث في الجوال، وتظهر سيارة من نوع “يارس” لون فضي نزل منها شخص واتجه للمرأة وقام بنشل الجوال منها.
وأبان المقطع لحظة ركض الشخص باتجاه السيارة التي كانت تنتظره، فيما استنجدت المرأة لمساعدتها بعد أن فرّ اللص من الموقع.
وفق “أخبار 24”.