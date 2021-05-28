نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استشارية أمراض وراثية: فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية .. ولهذا السبب يجب الابتعاد عن زواج الأقارب
28/05/2021   6:55 م

استشارية أمراض وراثية: فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية .. ولهذا السبب يجب الابتعاد عن زواج الأقارب

+ = -
599

أكدت استشارية الأمراض الوراثية الدكتورة نورة الضعيان أن اختبار فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية، داعية إلى تقليل زواج الأقارب لارتباطه بالعديد من الأمراض الوراثية.

وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج 120 على قناة الإخبارية، أن الأمراض الوراثية تحدث نتيجة الحصول على جينات معطوبة أو مطورة من الأب والأم، مشيرة إلى أن الأمراض الوراثية موجودة في جميع أنحاء العالم.

وأبانت أن أكثر الأمراض الوراثية انتشارًا في المملكة فقر الدم المنجلي وفقر الدم البحر المتوسط، مؤكدة أنه تم شمول هذين المرضين في فحوصات ما قبل الزواج؛ لحماية المقبلين على الزواج من جميع الأمراض الوراثية. وفق “أخبار 24”.

استشارية أمراض وراثية: فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية .. ولهذا السبب يجب الابتعاد عن زواج الأقارب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155777.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.