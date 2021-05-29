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أخبار محلية > أمين عام لجنة كود البناء: الكود سيحُد من الاستخدام الزائد للمواد.. وهذه المباني يجب التأمين عليها مثل السيارات
29/05/2021   10:35 م

أمين عام لجنة كود البناء: الكود سيحُد من الاستخدام الزائد للمواد.. وهذه المباني يجب التأمين عليها مثل السيارات

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تحدث أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل عن تطبيق المرحلة الثالثة من الكود في المملكة والذي سيبدأ في تاريخ 1-7-2021، موضحا ما إذا كانت تكلفة المباني ستزيد بعد التطبيق أم لا.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج ياهلا على روتانا خليجية أنه للحديث عن تكلفة المباني فلابد من النظر إلى الأثر الاقتصادي، وأن الكود يحدد كميات المواد المستخدمة كنسبة الحديد مع الخرسانة، وقد يكون ما يستخدم الآن أكثر من الحاجة.

وأشار إلى أنه يلاحظ استخدام حديد أكثر من اللازم في المباني في المملكة وفي الأماكن غير المناسبة، ما يكلف المواطن نفقات أكثر من المطلوب، إضافة إلى الأثر السلبي الواقع على المبنى، إلا أن الكود سوف يضبط ذلك.

وأضاف أنه ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2021 فإن المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل لابد أن يكون لها بوليصة تأمين، مثل تأمين السيارات، وعلى المالك التوجه لشركة التأمين لإصداره.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه اعتبارا من ذلك التاريخ سيكون على الراغب في إصدار رخصة بناء من منصة بلدي 4 أشياء؛ تعيين مكتب مصمم، وتعيين مكتب مشرف على التنفيذ، والتأمين الإلزامي للمباني 3 أدوار وأقل، وأخيرا اختيار المقاول من هيئة المقاولين.

أمين عام لجنة كود البناء: الكود سيحُد من الاستخدام الزائد للمواد.. وهذه المباني يجب التأمين عليها مثل السيارات

أخبار محلية
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