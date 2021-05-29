“الزكاة والضريبة والجمارك” توضح متطلبات الوفاء بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، الأمور التي يجب القيام بها للالتزام بضوابط ومتطلبات لائحة الفوترة الإلكترونية.
وأكدت أن كل ما يجب القيام به للوفاء بمتطلبات المرحلة الأولى، والتي تبدأ في 4 ديسمبر المقبل، هو التأكد من تجهيز المنشأة بنظام متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل مع مزودي أنظمتها أو الفريق التقني الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا وعدم إصدار فواتير مكتوبة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت ضرورة التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية، كما شددت على ضرورة التأكد من جاهزية الموظفين في التعامل مع النظام الإلكتروني للفوترة.
تعرّف على قرار الضوابط والمتطلبات والمواصفات المتعلقة بتنفيذ لائحة أحكام #الفوترة_الإلكترونية (فاتورة) الذي أعلنته هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك.
يمكنكم الاطلاع على الدليل المبسّط من خلال الرابط التالي:https://t.co/H5rta3kohl#زاتكا pic.twitter.com/b15Hri1Egb
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) May 29, 2021