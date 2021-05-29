نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الرقابة ومكافحة الفساد” ترد على ما أشيع حول التحقيق في قضية فساد متعلقة بتوريد لقاحات كورونا
29/05/2021   10:35 م

“الرقابة ومكافحة الفساد” ترد على ما أشيع حول التحقيق في قضية فساد متعلقة بتوريد لقاحات كورونا

+ = -
742

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأنباء التي تدوولت في وسائل التواصل الاجتماعي عن التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الهيئة إنه لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية، داعية الجميع لتحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة.

وكانت أنباء جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك توجيهات عليا بالتحقيق في قضية فساد متعلقة بلقاح فيروس كورونا، وهو ما نفته الهيئة جملة وتفصيلا. وفق “أخبار 24”.

“الرقابة ومكافحة الفساد” ترد على ما أشيع حول التحقيق في قضية فساد متعلقة بتوريد لقاحات كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155992.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.