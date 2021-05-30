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أخبار محلية > متهماً إياهم بالمتاجرة بأرواح الناس.. محامٍ يدعو لسن قانون لتنظيم إعلانات المشاهير
30/05/2021   7:04 ص

متهماً إياهم بالمتاجرة بأرواح الناس.. محامٍ يدعو لسن قانون لتنظيم إعلانات المشاهير

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دعا المحامي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.  

وقال العنزي خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالـ“سوشيال ميديا” تجاوزت الإيجابيات. 

وشدد على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.  وفق “أخبار 24”.

 

متهماً إياهم بالمتاجرة بأرواح الناس.. محامٍ يدعو لسن قانون لتنظيم إعلانات المشاهير

أخبار محلية
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