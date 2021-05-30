متهماً إياهم بالمتاجرة بأرواح الناس.. محامٍ يدعو لسن قانون لتنظيم إعلانات المشاهير

دعا المحامي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.
وقال العنزي خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالـ“سوشيال ميديا” تجاوزت الإيجابيات.
وشدد على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المستهلك.. ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل.. ومحام: المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.. ونتمنى سن عقوبات “التشهير” على هؤلاء المشاهير #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aovtgcCYNV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2021