“الصحة” تعلن إتاحة الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” لـ 5 فئات

أعلنت وزارة الصحة إتاحة تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة في متابعة حملة اللقاحات والتركيز على الفئات عالية الخطورة.
وأوضحت الوزارة أن الفئات المتاح لها تلقي الجرعة الثانية، هم: مرضى الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان النشط، ومرضى زراعة الأعضاء، وأصحاب السمنة المفرطة بكتلة وزن 40 فما فوق، ومن هم فوق 60 عاماً.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت سابقاً عن اقتصار تلقي الجرعة الثانية على كبار السن فقط لزيادة نسبة متلقي اللقاح، ووجهت الممارسين الصحيين بالاعتذار بلطف لغير تلك الفئة في حال قدومهم لتلقي الجرعة الثانية. وفق “أخبار 24”.