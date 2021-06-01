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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
01/06/2021   9:17 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وأوضح المركز أن السماء ستكون غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق: “جازان، وعسير، والباحة”، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل”.

وتوقع المركز رياحاً سطحية تنشط على المنطقة الشرقية، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

أخبار محلية
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