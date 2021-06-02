نيابة عن ولي العهد .. رئيس "هيئة الأركان" يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم (الأربعاء)، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة؛ دورة الحرب 12 ودورة القيادة والأركان 47.
وحضر الحفل كل من مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.
وشهد الحضور العرض المرئي للكلية، ثم أُعلنت نتائج الدورات، وكرم رئيس هيئة الأركان المتفوقين من دورة الحرب 12 ودورة القيادة والأركان 47.
وفق “أخبار 24”.