أوضح استشاري سابق في تخصص طب الطوارئ، أن نسبة التعرّض لحـادث مروري خلال استخدام الجوال 10 أضعاف ما يحدث في حالة إدمان الكحول، مبيناً أن كثرة استخدام الجوال تؤثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأسري.
وحذّر الاستشاري السابق في طب الطوارئ الدكتور فهد العريفي، من الإصابة بمتلازمة الإدمان الرقمي والتي تتعلق بكثرة استخدام الجوال في الحياة اليومية، مشيراً إلى أن قدرات الجميع على التواصل بدون الجوال بدأت تضعف.
وقال العريفي خلال إحدى حلقات برنامج “من السعودية” على القناة السعودية، إن نسبة إدمان الجوال حول العالم وصلت لـ60%، وفي فئة الشباب بلغت 80%، موضحاً أن كل العلامات التي تظهر على مدمن الجوال هي نفسها التي تظهر على مدمن الكحول.
وأضاف أن إحدى الدراسات توصلت إلى أن الشخص يقوم بأخذ الجوال من مكان الموضوع فيه طوال اليوم 286 مرة، وهو ما يعني رفع الجوال مرة كل دقيقتين ونصف.