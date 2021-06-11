“فلادان” يُهدد الأهلي باللجوء لـ “فيفا”

أفادت مصادر بتقدم المدير الفني الصربي السابق لفريق الأهلي، فلادان ميلويفيتش، بطلب لإدارة ناديه للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن فلادان هدد مجلس إدارة الأهلي بالتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ حال عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن فلادان وقع على تسوية مالية مع الأهلي تقتضي بحصوله على مبلغ مالي إضافة إلى جميع رواتبه إلى نهاية الموسم التي تصل إلى ثلاثة رواتب في حين تعمل إدارة الأهلي للوصول إلى حل مع المدرب الصربي لتأمين مستحقاته خلال الأيام المقبلة.