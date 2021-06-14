بالفيديو.. عم الطفل المفقود في وادي الحاير يوضح سبب عدم العثور على الجثـة حتى الآن

أوضح عم الطفل الذي سقط أثناء تنزهه مع أسرته في وادي الحاير بالرياض يوم السبت الماضي، سبب عدم تمكّن فرق الدفاع المدني من العثور على الجثـة حتى الآن.
وقال العم إن كثرة الأشجار الموجودة في الوادي منعت رجال الدفاع المدني من العثور على الطفل، مبيناً أنه تواصل مع أحد المهندسين المسؤولين عن الموقع وطلب منه إزالة الأشجار إلا أن الأخير طمأنه برفع الأمر للجهات المختصة.
ولفت خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إلى أن قلة وسائل السلامة في الوادي سوف تؤدي إلى خسارة الكثير من الأرواح البشرية. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن فرق الدفاع المدني ما زالت تواصل جهودها في البحث عن الطفل، وذلك باستخدام بعض المعدات، والطائرات بدون طيار، والكلاب المدربة في عمليات البحث.
فيديو | عم الطفل المفقود: سوف نخسر أرواحا بشرية كثيرة بسبب قلة وسائل السلامة في “وادي الحائر” #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/RZm0IWgF24
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021
فيديو | لليوم الثالث على التوالي “مدني الرياض” يواصل البحث عن طفل “وادي الحائر” المفقود#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/i1aj7pla1O
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021