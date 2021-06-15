ما سبب اختيار الـ 14 من شهر يونيو للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالـدم؟

احتفل العالم يوم أمس (الإثنين) باليوم العالمي للتبرع بالـدم، وهو الذي يوافق يوم الـ 14 من شهر يونيو من كل عام، وجرى الاحتفال بهذه المناسبة للمرة الأولى عام 2005.
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، لزيادة توعية الناس بمنتجات الـدم الآمنة، وأهمية التبرع من أجل إنقاذ أرواح الآخرين.
واختير هذا اليوم تحديداً لأنه يوافق عيد ميلاد عالم الأحياء والطبيب النمساوي كارل لاندشتاينر، مؤسس نظام فصائل الـدم الذي بسببه حاز على جائزة نوبل في الطب سنة 1930.
من هو كارل لاندشتاينر
ولد لاندشتاينر عام 1868 لأب كان يعمل صحفياً وتوفي حينما كان عمره 6 أعوام، درس الطب في جامعة فيينا، كما درس الكيمياء في ألمانيا، وقدم عدة أبحاث واكتشافات بالاشتراك مع أساتذته.
حصل على عدد من الجوائز بخلاف جائزة نوبل، أبرزها جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية السريرية عام 1946 بعد وفاته، واحتفل محرك البحث “جوجل” بالذكرى الـ 148 لميلاده. وفق “أخبار 24”.
كان لاندشتاينر يعتنق الديانة اليهودية لكنه تحول منها إلى المسيحية الكاثوليكية، وتوفي في الـ 26 من يونيو عام 1943 عن عمر يناهز 75 عاماً إثر نوبة قلبية.