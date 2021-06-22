كيف يقلل مريض نقص المناعة الأولية إصابته بالعدوى؟.. “فهد الطبية” توضح

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض كيف يُقلل المريض المصاب بأمراض نقص المناعة الأولية إصابته بالعدوى والمرض.
ونصحت مرضى نقص المناعة باتباع عدة خطوات للتقليل من الإصابة بالعدوى، تتمثل في تنظيف الأسنان مرتين يومياً على الأقل، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض وكذلك قبل تناول الطعام.
وأضافت أنه يجب أخذ قسط كافٍ من النوم يومياً، والابتعاد عن إجهاد النفس والتوتر، وممارسة النشاط البدني المناسب بعد مراجعة الطبيب، والابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون نزلات البرد أو الالتهابات الأخرى وتجنب الزحام، إضافة إلى استشارة الطبيب عن اللقاحات والتطعيمات اللازمة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن اضطرابات نقص المناعة تشمل نقص الأجسام المضادة وخلل المناعة الخلوي، وكذلك اضطرابات المناعة الفطرية (خلقية).