11 غذاء تساعدك على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم .. هل تتناولها بكثرة؟

يمثل الدم الطريق السريع الذي يوصل العناصر الغذائية والأكسجين إلى أعضاء الجسم، ويُعد النظام الغذائي الصحي من طرق تحسين الدورة الدموية، مع التمارين الرياضية، والترطيب، وتنظيم الوزن، وعدم التدخين. نستعرض هنا بعض تلك الأطعمة.
1- الفلفل الحار
الفلفل الأحمر اللامع هو أكثر من مجرد توابل، بفضل مركب يُسمى الكابسيسين، حيث يمكن للفلفل الحريف أن يساعد الشرايين على العمل بشكل جيد، ويساعد أيضًا على إرخاء العضلات في الأوعية الدموية حتى يتدفق الدم بسهولة، وهو جيد لضغط الدم.
2- البنجر
البنجر غني بالنترات، والتي يمكن للجسم تحويلها إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على إرخاء الأوعية الدموية بشكل طبيعي وتحسين تدفق الدم إلى أنسجة الجسم، وأعضائه، حيث وجد الباحثون أن عصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي.
3- التوت
التوت غني بمضادات الأكسدة، بما فيها المواد المفيدة بشكل خاص للأوعية الدموية، حيث يعطي مركب الأنثوسيانين اللون الأحمر والأرجواني للتوت، ويساعد في حماية جدران الشرايين من التلف ومنع تيبسها، كما يحفز إطلاق أكسيد الذي يساعد على خفض ضغط الدم.
4- الأسماك
الأسماك مفيدة للقلب، فالأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط والرنجة والهلبوت مليئة بأحماض أوميغا 3، المفيدة للدورة الدموية، كما أن تناول الأسماك لا يخفض فقط ضغط الدم، بل يساعد في الحفاظ على الشرايين نظيفة.
5- الرمان
تمتلئ البذور الحمراء الدقيقة داخل ثمرة الرمان بالعناصر الغذائية، وخاصة مضادات الأكسدة والنترات، ما يعزز الدورة الدموية، وتوسيع الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وهذا يعني توصيل المزيد من الأكسجين والمواد الغذائية إلى العضلات والأنسجة.
6- الثوم
يحتوي الثوم على مركب كبريتي يسمى الأليسين، الذي يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء، وتشير الدراسات إلى أن من يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالثوم، يتدفق الدم بشكل أكثر كفاءة في جسمه، ما يساعد في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.
7- المكسرات
تناوَل المكسرات، وخاصة الجوز، فهي غنية بحمض ألفا لينولينيك، وهو من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي قد تساعد الدم على التحرك بسلاسة، ووجدت دراسة أن تناول الجوز بانتظام 8 أسابيع يحسن صحة الأوعية الدموية، ويساعدها على الحفاظ على مرونتها، ويخفض ضغط الدم.
8- العنب
يساعد العنب في الحفاظ على صحة الشرايين وتحسين تدفق الدم، حيث أثبتت دراسة أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تحفز الأوعية الدموية على الاسترخاء والعمل بكفاءة أكبر، كما يمنع العنب لزوجة الدم، والتي قد تعيق حركة الدورة الدموية.
9- الكركم
تشتهر التوابل الصفراء الذهبية بخصائصها المضادة للالتهابات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الكركمين، وهو مركب موجود في الكركم، الذي يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك، والذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية كما ذكرنا سابقا.
10- السبانخ
الأطعمة الغنية بالنترات مثل السبانخ قد تحسن الدورة الدموية، وتساعد هذه المركبات على توسيع الأوعية الدموية وإيجاد مساحة أكبر للدم للتنقل، ووجدت دراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالسبانخ يساعد في الحفاظ على مرونة الشرايين وخفض ضغط الدم.
11- الحمضيات
تناوَل الحمضيات، حيث تحتوي على فيتامينC وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة على تقليل الالتهاب ومنع تجلط الدم وتحسين الدورة الدموية، وبذلك أنت محظوظ إن كنت من محبي عصير البرتقال.
وفق “أخبار 24”.