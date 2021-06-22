“رويترز”: صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من حصته في “الاتصالات السعودية”

ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
وأوضحت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 70% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية بما يعادل 1400 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد ذكر في أبريل الماضي أن “هناك سياسة في صندوق الاستثمارات العامة أن أي أصل نضج المفروض نتخلص منه، وإذا كان هذا الأصل في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا منه ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة لضمان استمرار الشركة في النمو”.