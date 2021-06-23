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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: المملكة تقترب من المناعة المجتمعية .. وجارٍ دراسة اعتماد لقاحات جديدة
23/06/2021   6:51 ص

متحدث “الصحة”: المملكة تقترب من المناعة المجتمعية .. وجارٍ دراسة اعتماد لقاحات جديدة

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تقترب من تحقيق المناعة المجتمعية، والتي تستهدف إعطاء المناعة لأكثر من 70% من البالغين بالمجتمع.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن في الوقت الحالي الأولوية في إعطاء الجرعة الثانية لمن يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، وذلك لإتاحة الفرصة لتحصين فئات أكبر من المجتمع بجرعة واحدة.

وذكر أن الوصول إلى المناعة المجتمعية يتطلب وصول التطعيم إلى 17 مليون شخص حال استهداف البالغين، و24 مليون شخص حال استهداف جميع أفراد المجتمع.

وفيما يتعلق بمأمونية اللقاح، أكد أن اعتماد أي لقاح يكون بعد موافقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرًا إلى أنه يمر بالعديد من المراحل الدقيقة والمعقدة، والتي تتضمن مراجعة عشرات الآلاف من الأوراق والمستندات، بالإضافة إلى التأكد من خطوط الإنتاج. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن مأمونية اللقاحات خط أحمر لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرًا إلى أن هناك دراسات حالية لاعتماد لقاحات جديدة مضادة لكورونا.

متحدث “الصحة”: المملكة تقترب من المناعة المجتمعية .. وجارٍ دراسة اعتماد لقاحات جديدة

أخبار محلية
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