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23/06/2021   6:51 ص

كيف يحمي مرضى السكري أنفسهم من الإصابة بكورونا؟ “الصحة” توضح

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ردت وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، على سؤال حول الاحترازات التي يجب على مرضى السكري اتباعها لتقليل احتمالات الإصابة بالعدوى.

وأكدت أن على مرضى السكري أخذ اللقاح وارتداء الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي، بالإضافة إلى استخدام معقم عند الخروج.

وأشارت إلى أهمية المحافظة على نسبة السكر في الدم، وتنظيف وتطهير أي أجسام وأسطح يتم لمسها بشكل متكرر، فضلًا عن عدم مشاركة الطعام والأدوات مع الآخرين.

ونصحت بضرورة البقاء في المنزل عند الشعور بأعراض تشبه الإنفلونزا، كما شددت على أهمية تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمنديل أو استخدام ثنية الذراع، والحرص على التخلص من المنديل بشكل مناسب بعد الاستخدام. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أهمية عدم التواصل مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال، بالإضافة إلى تجنب رحلات العمل غير الضرورية والتجمعات الكبيرة والمواصلات العامة.

كيف يحمي مرضى السكري أنفسهم من الإصابة بكورونا؟ “الصحة” توضح

طب وتداوي
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